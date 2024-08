Novo titular assume secretaria de infraestrutura e logística em Mato Grosso do Sul

Fernanda Oliveira

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) de Mato Grosso do Sul terá um novo titular, a partir desta quarta-feira (28). O engenheiro civil Guilherme Alcântara assume o cargo, sucedendo o arquiteto Hélio Peluffo Filho. A mudança foi oficializada na publicação do Diário Oficial do Estado.

Álvaro Rezende/Portal MS Ex-secretário Hélio Peluffo Filho

Sob a liderança de Peluffo, a Seilog teve um desempenho notável em 2023, coordenando obras que somaram quase R$ 2,5 bilhões, abrangendo infraestrutura urbana, rural e rodoviária, além de aeroportos, energia e logística. Peluffo também foi responsável pela elaboração de projetos que visam a aplicação de outros R$ 7,5 bilhões no triênio 2024-2026.

Em sua despedida, Peluffo destacou os desafios e as conquistas de sua gestão, enfatizando o avanço técnico e a capacidade da Seilog em planejar e executar projetos transformadores para todas as regiões do Estado. Ele deverá retornar à administração em breve em uma nova função estratégica, segundo informações do governo.

Guilherme Alcântara, o novo secretário, se comprometeu a continuar o trabalho, com foco na ampliação e aprimoramento dos investimentos privados e das parcerias no Mato Grosso do Sul. Em sua declaração, Alcântara ressaltou a responsabilidade e o desafio da nova função, destacando a importância de manter o Estado como uma referência nacional e internacional em atração de investimentos e gestão pública.