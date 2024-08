Governo de Mato Grosso do Sul lança licitação para revolucionar mobilidade em Maracaju

Fernanda Oliveira

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), lançou uma licitação para uma importante obra de infraestrutura em Maracaju. O projeto, que contempla a pavimentação asfáltica e a drenagem de águas pluviais na interseção da MS-162 com o prolongamento da Avenida João Pedro Fernandes, tem um orçamento de R$ 4.808.525,33 e visa aprimorar o fluxo de veículos na cidade.

A Avenida João Pedro Fernandes será ampliada e conectada ao novo anel viário próximo à Escola Agrícola de Maracaju, modernizando a infraestrutura viária e facilitando a mobilidade para os cerca de 45 mil habitantes do município. A licitação, prevista para abertura em 16 de setembro de 2024, às 8h30, será realizada por meio da Concorrência Eletrônica nº 006/2024 - DLO/Agesul, e o edital está disponível nos sites da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas.

Além da pavimentação, o Governo Estadual está investindo aproximadamente R$ 4 milhões na construção de um anel viário que integrará a nova avenida, melhorando o acesso e a segurança para a comunidade local. Esse investimento é parte do programa "MS Ativo Municipalismo", que busca impulsionar o desenvolvimento dos municípios por meio de investimentos estratégicos.

Em Maracaju, o governo está alocando cerca de R$ 324,3 milhões em educação e infraestrutura entre 2023 e 2024, com destaque para os R$ 321 milhões destinados à infraestrutura, incluindo ações da Sanesul e habitação. Esses investimentos demonstram o compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida em Mato Grosso do Sul.