Com Riedel de férias, Barbosinha foca trabalho no fortalecimento de ações estratégicas para o Mato Grosso do Sul

José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e Eduardo Riedel

Entre os dias 2 e 12 de janeiro de 2025, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, conhecido como Barbosinha, assume interinamente o comando do Estado. O governador Eduardo Riedel está de férias e confiou plenamente no vice para continuar o trabalho à frente do Governo.

Riedel expressou confiança em Barbosinha, destacando sua competência e compromisso com o progresso do Estado. "Tenho plena confiança em sua capacidade de liderança, garantindo que o governo continue avançando em benefício de todos os sul-mato-grossenses", afirmou o governador.

Como governador interino, Barbosinha reforçou seu compromisso de manter a agenda do governo ativa e focada em resultados. Ele afirmou que sua prioridade será continuar o avanço das políticas públicas, trazendo benefícios concretos à população, com ações e projetos focados no futuro de Mato Grosso do Sul.

Nos próximos dias, Barbosinha se reunirá com secretarias de áreas estratégicas, como Casa Civil e Infraestrutura e Logística. Essas reuniões serão importantes para garantir a continuidade das ações e investimentos do governo.

Além disso, o governador interino estará à frente de atividades que incluem entregas de infraestrutura, visitas técnicas a obras em andamento, reuniões com lideranças municipais e alinhamento das prioridades para os primeiros dias de 2025.