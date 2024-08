Alan Guedes implementa modelo de Escola Cívico-Militar na Rede Municipal de Ensino

Rogério Vidmantas

Divulgação Lei permite celebrar convênios com o estado para viabilizar o modelo cívico-militar nas escolas municipais

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, sancionou, nesta sexta-feira (23), lei que autoriza a implementação do modelo de Escola Cívico-Militar (ECM) na Rede Pública de Ensino. Esta iniciativa faz parte de um esforço contínuo de Alan para oferecer uma nova alternativa educacional aos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme). A proposta visa melhorar a qualidade da educação básica no município, alinhando com as diretrizes do Plano Municipal de Educação.

Há meses, o prefeito Alan Guedes vem articulando a viabilidade deste modelo junto ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que irá colaborar na execução do projeto. Com a nova lei, a Prefeitura de Dourados está autorizada a celebrar convênios com o estado para viabilizar a implementação do modelo cívico-militar nas escolas municipais. A expectativa é de que essa modalidade de ensino contribua significativamente para a formação cidadã e disciplinar dos estudantes.

O modelo de Escola Cívico-Militar será complementar às políticas educacionais já estabelecidas, sem substituir ou alterar as metas previstas pelo Plano Municipal de Educação. "Nosso objetivo é aperfeiçoar a educação oferecida na rede municipal, assegurando que todas as diretrizes e metas sejam cumpridas, proporcionando uma educação de qualidade para nossos alunos", destacou o prefeito Alan Guedes.

Segundo o procurador geral do município, Paulo César Nunes da Silva, a ideia do projeto é replicar o modelo e testar no município de Dourados. “Os vereadores tiveram a sensibilidade para que pudéssemos experimentar uma nova tecnologia de educação. Um modelo que vai ter compartilhamento das forças de segurança, mas a parte pedagógica não vai sofrer alteração. Sabemos que muitas pessoas não concordam com o esse formato, mas será livre, para as famílias que quiserem aderir. Neste momento vamos testar, analisar o interesse da população”, afirma.

Divulgação Prefeito Alan Guedes sancionou lei aprovada pela Câmara de Dourados

A nova lei já está em vigor e não implica em gastos adicionais para o município neste momento. A implementação será realizada de acordo com as possibilidades orçamentárias e logísticas, sem comprometer os recursos municipais. “A medida é vista como um passo significativo para o fortalecimento da educação em Dourados, refletindo o compromisso da atual gestão em buscar alternativas inovadoras para o desenvolvimento dos alunos da Reme”, afirma o secretário municipal de educação, Carlos Vinicius Figueiredo.

O secretário destaca ainda outros investimentos na educação tecnológica da atual gestão, como a participação dos alunos de Dourados que pela primeira vez participam das Olimpíadas Brasileiras de Robótica, que acontecem neste final de semana, em Campo Grande. “A Secretaria Municipal de Educação é uma secretaria de oportunidades, são 35 mil oportunidades futuras para trabalharmos. Por isso, vamos seguir em frente, educação nunca é gasto, mas sim investimento”, finaliza o secretário.