Alan Guedes deposita salários antecipadamente e servidores recebem nesta sexta

Rogério Vidmantas

Capital News



Divulgação Alan Guedes, prefeito de Dourados

Alan Guedes (PP) antecipou o pagamento dos salários referente ao mês de agosto dos servidores públicos municipais de Dourados. O depósito foi realizado nesta quinta-feira (29) e estará disponível em conta para saque nesta sexta-feira (30).

Pelas redes sociais, o Prefeito Alan Guedes reafirmou o compromisso com os servidores municipais. “Final de mês e o nosso servidor já procura, manda mensagem, manda zap, manda no Instagram perguntando se vai ter vídeo, pois é, tem vídeo! Hoje, quinta-feira, dia 29 de agosto, a folha do mês de agosto foi depositada, mandada para o banco e amanhã, dia 30, estará disponível para saque ao longo do dia. Uma valorização constante, um compromisso da gestão com você servidor e principalmente com a cidade”, destacou Alan em vídeo divulgado no Instagram nesta quinta.

A antecipação do pagamento é compromisso de Alan Guedes, que paga o salário ainda dentro do mês corrente desde o início de sua gestão, há mais de 40 meses. Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), o valor bruto da folha de pagamento de junho é de quase R$ 54,4 milhões.