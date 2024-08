Agepen recebe nova frota, cinco veículos fortalecem políticas penitenciárias Veículos serão alocados para o Escritório Social, CIAP e UMMVE, ampliando a capacidade de atendimento e monitoramento

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) recebeu esta semana a doação de cinco veículos Fiat Pulse 0 km, com um investimento de R$ 543,5 mil. A doação, proveniente da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), faz parte de um projeto executado pela Agepen, visando fortalecer a infraestrutura de sua atuação. Os novos veículos, adquiridos com recursos do exercício orçamentário de 2023, serão utilizados para aprimorar os serviços assistenciais da agência.

Os carros serão alocados estrategicamente: um para o Escritório Social, dois para a CIAP (Central Integrada de Alternativas Penais) de Campo Grande e dois para a equipe da UMMVE (Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual). A entrega dos veículos foi marcada pela presença do diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, que ressaltou a importância da doação para a eficiência dos serviços prestados pela agência.

Maria de Lourdes Delgado Alves, diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, destacou que a nova frota será essencial para a formação de redes de atendimento e deslocamentos necessários para a assistência. Ela também mencionou a realocação de um Fiat Argo para o Patronato Penitenciário de Dourados, visando aprimorar a estrutura dos serviços naquela localidade.

A coordenadora da CIAP, Rozimeire Ribeiro Zeferino da Silva, ressaltou que os veículos serão fundamentais para as visitas regulares a 52 instituições conveniadas, garantindo o cumprimento das medidas alternativas impostas pela Justiça. Tânia Hardem, diretora do Escritório Social, destacou que o novo carro facilitará a comunicação com redes de apoio e permitirá uma melhor execução do trabalho com pessoas egressas, além de auxiliar na busca ativa e nas visitas domiciliares.