Ademar Silva Junior toma posse como secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio

Layane Costa

Capital News



Divulgação/PMCG Secretário da Sidaro, Ademar Silva Junior

Tomou posse nesta sexta-feira (19), como secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), o médico-veterinário e especialista em agronegócios, Ademar Silva Junior. A solenidade ocorreu na sede da pasta.

Ademar foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul); presidente do Conselho Curador da Fundação Educacional para o Desenvolvimento Rural (Funar); presidente do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar AR/MS) e vice-presidente de Finanças da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Ele também foi presidente da ANATER e secretário-adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). O último cargo ocupado por Ademar foi o de diretor-presidente da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab).

“A única promessa que eu vou fazer é trabalhar muito, colocar toda a minha capacidade, a minha competência, os meus relacionamentos em prol da população de Campo Grande. É possível fazer muito mais e a gestão tem mostrado isso, tem dado um ar de humanidade muito forte, e eu estou muito honrado em participar”, ressaltou o novo titular da Sidagro, Ademar.