Trio é preso durante entrega de maconha na Capital

Lucas Molina de Oliveira, 24 anos, Luiz Gustavo Barbosa de Souza, 28 anos, e Thiago Anguita Ferreira, 31 anos, foram preso com 18 tabletes de maconha. Eles alegaram que foram contratado para entregar o entorpecente no Bairro Nova Campo Grande. A prisão aconteceu no última domingo (1).



A abordagem aconteceu quando os policiais suspeitaram do trio que estava em um veículo Gol. Em vistoria no carros, os agentes encontraram os 18 tabletes de maconha em uma caixa sobre o banco traseiro.



Questionados, Thiago, relatou que eles foram contratados para entregar a droga na região do Nova Campo Grande, porém nenhum deles disse o endereço. Eles foram presos em, flagrante pelo crime de tráfico de drogas e organização criminosa. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.