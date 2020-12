Traficantes são presos na Capital

Divulgação/PCMS Prisão foi realizada pelo GOI

Grupo de Operações e Investigação(GOI) encontraram e abordaram um menor, o qual foi encontrado portando três porções de substância análoga a cocaína e uma porção de maconha. Caso aconteceu no bairro Aero Rancho.



Questionado o autor informou que havia adquirido a substância entorpecente na Rua Plínio Mendes dos Santos esquina com a Rua Tokuei Nakão, de um rapaz que trajava camisa lilás e boné azul.



O indivíduo não foi localizado, porém, como é um local conhecido no âmbito policial, optaram por abordar um suspeito. Segundo a Polícia Civil, ele ignorou o pedido dos Investigadores e se aproximou do portão de uma casa onde dispensou dois invólucros inicialmente não identificados. O suspeito não conseguiu disfarçar por muito tempo e logo foi submetido a uma busca pessoal, sendo então localizado uma porção de substância análoga a maconha, acondicionado no bolso do short jeans.



Durante a checagem outros policiais foram até ao imóvel para verificar o que o suspeito havia dispensado, sendo que o morador do local autorizou os policiais a realizarem uma busca na varanda, onde o suspeito havia dispensado algum objeto, neste momento foi constatado se tratar de duas porções de substância análoga a pasta base de cocaína, contendo 43 papelotes.



O morador do imóvel, informou aos Investigadores que corriqueiramente avistava o suspeito naquela esquina vendendo algo e a todo instante ia até um veículo estacionado na Rua.



Os Investigadores aproveitaram a ocasião para vistoriar o veículo, sendo encontrado no interior do mesmo um saco contendo 21 pacotes de substancia análoga a maconha. Autor foi preso e encaminhado para a Depac Cepol.