Traficante tenta atropelar policiais do DOF na Fronteira

Divugação/DOF Caso aconteceu em Ponta Porã

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) foram atacados na noite de segunda-feira (29), durante a descoberta de um depósito na cidade de Ponta Porã.

Os agentes abordaram três traficantes que estavam guardando o entorpecente. Na casa de um dos autores foi encontrado cerca de R$ 158 mil. A ação aconteceu após a informação de que na entrada da cidade atrás de um depósito de materiais de construção havia uma carga de droga e que o local era vigiado diuturnamente.

Quando os policiais chegaram no local, encontraram dois homens em um Fiat Uno e outro em Volkswagen Golf. O condutor do Golf tentou atropelar os policiais para fugir. O condutor de 24 anos foi detido em uma residência; o homem disse que o local de onde fugiu funcionava como um depósito para o preparo/embrulho da droga; que juntamente com o irmão eram os responsáveis pelo entorpecente. Um rádio de comunicação foi localizado instalado no Fiat Uno. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, onde os três homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.