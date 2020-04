Traficante morre após capotar carro

Um traficante morreu após capotar o veículo na Rodovia MS-289, em Coronel Sapucaia, na tarde de quinta-feira (2). O Fiat Palio, placas de Belo Horizonte (MG), seguia de Coronel Sapucaia para Amambai e estava carregado 200 quilos de maconha.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava perto da aldeia Taquapiri quando moradores avisaram sobre o capotamento. No local os agentes encontraram o condutor morto, veículo destruído e maconha no porta-malas. Caso foi registrado na delegacia do município e o corpo da vítima encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Ponta Porã, para ser identificação.