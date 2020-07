Suspeitos de praticarem roubo com reféns são presos

Divulgação/Polícia Civil ..

Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo desencadeou operação para cumprimento de mandados de busca e apreensões, bem como prisões temporárias contra dois suspeitos de terem praticado roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, no último dia 12 de junho na cidade de Japorã.

Conforme a Polícia Civil, naquela ocasião, dois indivíduos armados renderam a vítima quando essa chegava em sua residência, rendendo em seguida os demais ocupantes da residência, dentre eles uma criança de seis anos, mantendo todos reféns por mais de uma hora, enquanto procuravam por pertences.

Os assaltantes fugiram levando vários objetos pessoais, bem como um veículo Toyota Hilux ano 2020, tomando rumo ignorado. Investigadores conseguiram identificar dois dos suspeitos, de 18 e 25 anos, levantando indícios incontestáveis que confirmam sua participação.

Nesta sexta-feira (03), durante o cumprimento das buscas, foram apreendidas três armas de fogo, munições de vários calibres, roupas e objetos compatíveis com as utilizadas no crime, celulares, além de uma motocicleta apontada nas investigações como a mesma utilizada pelos suspeitos para a prática do delito. Após o cumprimento dos mandados de prisão, os indivíduos encontram-se custodiados na Delegacia de Mundo Novo e a disposição da justiça.