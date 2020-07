Suspeitos de abigeato são presos após venda de carne

Divulgação/PMCG Caso foi elucidado na última segunda-feira

Policiais da Delegacia de Polícia Civil de Paranhos prenderam, na segunda-feira (6), um indígena de 33 anos, por crimes de abigeato. Ele foi detido vendendo carne bovina no interior da Aldeia Pirajúí. Os policiais já haviam recebido a informação que um boi havia sido abatido em uma fazenda da região.

Após a localização do autor, os policiais questionaram sobre a procedência da carne, o suspeito confessou ter abatido o animal juntamente com outras duas pessoas. Ele contou ainda que o animal foi carneado ainda no local do abate, tendo levado apenas o que seria vendido, e que outra pessoa teria ficado com a maior parte da carne, conforme a Polícia Civil. Na residência do indígena, os policiais localizaram uma espingarda calibre 12. Um cidadão paraguaio, suspeito de ter participado do furto de gado, foi levado para a Delegacia para prestar esclarecimentos.