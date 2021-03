Suspeito furtos em áreas rurais é preso em Mato Grosso do Sul

Divulgação/PCMS Viatura da PCMS

Policiais civis de Rio Brilhante e de Nova Alvorada do Sul deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de um indivíduo suspeito de ter praticado diversos furtos em áreas rurais dos dois municípios.



Segundo as informações da Polícia Civil, no dia 13 de fevereiro, por volta das 4h, um indivíduo rompeu o alambrado e subtraiu 600 metros de cabos elétricos da Usina Eldorado. Diligências foram realizadas e o suspeito foi devidamente identificado.



Autor já vinha sendo investigado por outros crimes semelhantes, sempre praticados em áreas rurais de Rio Brilhante e de Nova Alvorada do Sul, além de já estar sendo processado criminalmente por furto qualificado em Nova Alvorada do Sul.



Com isso, houve representação pela prisão preventiva do suspeito, que, após deferida judicialmente, foi cumprida. O suspeito será indiciado por furto qualificado em Rio Brilhante, em razão da subtração dos cabos elétricos, e por um outro furto qualificado em Nova Alvorada do Sul.