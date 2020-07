Suspeito de tráfico de drogas é preso em MS

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na quarta-feira

Investigadores da delegacia de Guia Lopes da Laguna prenderam um indivíduo de 26 anos que transportava porções de pasta-base de Guia Lopes para Bonito, na garupa de um mototaxista. Caso aconteceu na quarta-feira (15).

Policiais receberam a informação de que um homem estaria viajando com frequência de Bonito a Guia Lopes para adquirir drogas que seriam revendidas naquela cidade.

Diante das informações, realizaram diligências na rodovia que liga os dois municípios, e capturaram o traficante, apreendendo o entorpecente. Segundo a Polícia Civil, a princípio não foi possível comprovar a participação do mototaxista no crime, mas as investigações continuarão.

O homem detido foi autuado em flagrante pela autoridade policial pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao presídio de Jardim, onde permanecerá à disposição da justiça.