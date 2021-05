Suspeito de roubo é preso em flagrante em Mato Grosso do Sul

Divulgação/PCMS Crime aconteceu na segunda

Delegacia de Brasilândia elucidou um crime de roubo registrado na madrugada de segunda-feira (24) e prendeu o suspeito em flagrante delito. Ele foi preso depois que um delegado e um investigador de Polícia o flagraram retornando para sua casa, que estava sob vigilância desde as primeiras horas da manhã, quando a Polícia Civil obteve informações sobre a autoria do crime.



A Polícia foi informada sobre o crime nas primeiras horas da manhã e durante as diligências no local dos fatos foram recolhidos vestígios que viabilizaram a identificação do autor. Diante da identificação positiva do autor, os Investigadores de Polícia passaram a se revezar na vigilância na residência dele, enquanto outras equipes de policiais civis e militares faziam buscas pela cidade. Ele acabou sendo preso quando retornava para sua casa, já no período noturno. O suspeito já tem passagens por crimes de roubo, tráfico de drogas, receptação e tentativa de homicídio.



De acordo com a Polícia Civil, após a prisão de posse de um mandado de busca e apreensão, fez uma busca na casa do suspeito e localizou um simulacro de arma de fogo, confeccionado em metal, enterrado em um monte de área localizado no quintal da casa. O instrumento será encaminhado para exame pericial para identificação de manchas de sangue e exames de DNA. Além do simulacro, foi apreendida uma carabina de ar comprimido com provável adulteração para utilização de munição real de calibre .22 LR.

Crime

A vítima estava na sala de sua casa quando um homem adentrou o local portando uma arma de fogo e anunciou o assalto. O ladrão insistia para que a vítima lhe revelasse onde estaria escondido o cofre. A vítima foi amarrada e agredido por aproximadamente duas horas para que revelasse onde havia um cofre na casa. Como a vítima não possui cofre, o ladrão a agrediu com socos, chutes e coronhadas durante todo esse período. Ele fugiu levando cerca de R$ 300 que a vítima tinha na carteira, pois também não conseguiu roubar a camioneta Toyota Hilux da vítima, pois não conseguiu ligar o veículo, que possui câmbio automático.



Após a fuga do ladrão a vítima saiu até a rua e um motociclista a ajudou, acionando uma equipe policial que passava pela área central da cidade. Os militares fizeram várias rondas, não obtendo sucesso na localização do autor. A vítima foi socorrida no hospital de Brasilândia e depois transferida para um hospital na cidade de Araçatuba-SP, onde passou por cirurgia para tratamento de lesões sofridas nos pulmões decorrentes das agressões sofridas.



Serviço

A Polícia Civil prossegue nas investigações com o propósito de apurar eventual participação de terceiros no crime. Denúncias anônimas podem ser encaminhadas via aplicativo WhatsApp pelo n.º 67 999879169. O anonimato é garantido.