Suspeito de furto é preso com droga

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Militar ..

Na última sexta-feira (11), o suspeito de roubo praticado em desfavor de uma loja de produtos eletrônicos localizada no bairro Aero Rancho. Acusado havia escondido os objetos em uma residência localizada no Bairro Jardim Universitário.

Os investigadores passaram a monitorar o local, ocasião em que observaram movimento atípico de pessoas no imóvel, condição habitualmente vista em pontos de narcotráfico. Segundo a PCMS, dentro da residência os policiais localizaram em seu interior 1.230 gramas de maconha, 195 gramas de cocaína, balança de precisão, dezenas de “pinos” tipicamente utilizados na comercialização de derivados de coca, além de um videogame Playstation 4 e um aparelho de telefone celular Samsung (A20), ambos produtos do Roubo registrado na Derf. O suspeito foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia, junto com os objetos relacionados.