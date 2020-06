STF concede Habeas Corpus a tenente-coronel condenado na Máfia dos Cigarros

Reprodução/Facebook Tenente-coronel Admilson Cristaldo Barbosa

Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu pedido de Habeas Corpus (HC), em favor do tenente-coronel Admilson Cristaldo Barbosa, no dia 3 de junho. Admilson foi solto, em medida liminar, e ainda vai ter o julgamento do mérito e o fundamento da decisão foi que não havia motivos para ficar preso, sendo que os processos já estavam basicamente encerrados em primeira instância.

O militar foi preso em 2018 na Operação Oiketicus, que tinha como alvo a Máfia do Cigarro, organização criminosa que possibilitava o contrabando ilegal de cigarros oriundos do Paraguai por meio da corrupção de policiais.