Secretário Municipal é assassinado em barbearia por ex-funcionário

Eliel Oliveira Junior Bittencourt estava atendendo em seu estabelecimento quando foi morto

O secretário de Agricultura Familiar de Dourados, Alceu Junior Bittencourt, foi assassinado na tarde deste sábado (4). Ele estava em uma barbearia de sua propriedade quando golpeado com uma faca por uma pessoa que seria ex-funcionário do estabelecimento. Ainda não se tem pistas do paradeiro do autor ou dos motivos do crime.

Junior Bittencourt, como era conhecido, tinha 36 anos e era proprietário da barbearia, localizada na rua Mozart Calheiros, no Izidro Pedroso. No momento do crime, estaria atendendo um cliente. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local, Junior já estava morto.

Geógrafo e militante no Partido dos Trabalhadores desde a juventude, Junior foi candidato a vereador em 2008 e 2012 e, apesar das boas votações, não foi eleito. Ele estava à frente da pasta da Agricultura Familiar desde maio de 2019, quando foi convidado pela prefeita Délia Razuk.