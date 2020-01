Prisões por tráfico contribuem para queda da criminalidade

Divulgação/Polícia Civil Delegacia de Aparecida do Taboado

Em 2019 no município de Aparecida do Taboado, 172 traficantes ou envolvidos com o tráfico de drogas foram presos no município, o que representa um aumento de 258% em comparação com 2018, quando foram contabilizadas 48 prisões por tráfico.

Conforme o delegado Lúcio Barros, titular da Polícia Civil de Aparecida do Taboado, a ação enérgica e constante contra o tráfico de drogas foi essencial para a melhora dos índices de criminalidade, sendo que os furtos apresentaram queda de 39,26%, os roubos de quase 59% e latrocínios uma redução superior a 66%.

Em 2018 foram registrados em Aparecida do Taboado 540 furtos, 56 roubos e 3 latrocínios. Já em 2019 a Polícia Civil contabilizou 328 furtos, 23 roubos e 1 latrocínio no município.