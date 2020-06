PRF apreende mais de 4 toneladas de maconha em Água Clara

Divulgação/PRF Caso aconteceu nesta segunda-feira

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira (22) 4.092 Kg de maconha e nove quilos de skunk em Água Clara, avaliadas em R$ R$ 3,2 milhões.

De acordo com a PRF, os policiais fiscalizavam no km 141 da BR-262, quando abordaram um caminhão M.Benz/LS, atrelado a um reboque. O motorista disse durante entrevista que transportava sucata metálica de Campo Grande para Juiz de Fora.

Desconfiados de que algum ilícito estivesse escondido dentre a carga, o condutor e os veículos foram acompanhados até a Unidade Operacional de Água Clara (MS), onde o cão farejador K9 Chacal, do Grupo de Operações com Cães da PRF, indicou para a presença de drogas no reboque. Após o descarregamento da sucata, a equipe encontrou 150 fardos de maconha, totalizando 4.092 Kg da droga, e dois fardos de skunk, somando nove quilos. Com o flagrante, o motorista confessou ter sido contratado em Campo Grande (MS) para transportar as drogas até Belo Horizonte (MG). Ele disse também que receberia R$ 15 mil pelo serviço. O preso, os ilícitos e os veículos foram encaminhados para a Polícia Civil em Água Clara