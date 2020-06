PRF apreende 450 mil maços de cigarros e carreta

Divulgação/PRF Motorista confessou o crime ao descer do veículo

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 450 mil maços de cigarros contrabandeados em uma carreta adulterada, na noite desta segunda-feira (15) em Itaquiraí, durante fiscalização no km 33 da BR-163.

Os policiais avistaram um caminhão Volvo/Fh12, placas aparentes de Cascavel (PR), passando em frente a Unidade Operacional da PRF. Desconfiados de que algum ilícito estivesse sendo transportado, os agentes acompanharam o veículo e realizaram a abordagem. O reboque estava carregado com 450 mil maços de cigarros. A equipe também descobriu que as placas do cavalo-trator e dos reboques eram clonadas.

Conforme a PRF ao descer do caminhão, o motorista, de 39 anos, confessou que estava carregado com caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ele disse ter carregado os cigarros em Mundo Novo e viajaria até Naviraí. Pelo transporte, declarou que receberia R$ 5 mil.Preso foi encaminhado para a Polícia Federal em Naviraí e os veículos com os cigarros para a Receita Federal em Mundo Novo.