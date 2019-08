PRF apreende 25 mil em maços de cigarros

Divulgação/PRF Autores receberia R$ 800 pelos 'serviço'

Durante fiscalização a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta-feira (29), 25 mil maços em dois veículos abordados em Bataguassu. A equipe compareceu no km 30 da BR-267, quando abordou um GM/Kadett, placas de Dourados, e um GM/Classic com placas de Osvaldo Cruz (SP).



Os motorista, de 28 e 26 anos, respectivamente, transportavam grande quantidade de pacotes de cigarros contrabandeados. De acordo com nota da polícia também foram encontrados dois rádios comunicadores que eram utilizados pelo condutores.



Os envolvidos informaram que estavam viajando juntos de Ponta Porã até Bataguassu onde deixariam os veículos com o cigarro em um posto de combustíveis da cidade. Os autores disseram também que receberiam R$ 800 pelo serviço. Os dois homens, os veículos e os cigarros foram encaminhados à Polícia Federal.