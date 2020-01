PRF apreende 14,6 Kg de cocaína

Divulgação/PRF Caso aconteceu no km 130 da BR-163, em Naviraí

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta terça-feira (14) 14,6 Kg de cocaína escondidos em um compartimento oculto no painel do veículo. Caso aconteceu no km 130 da BR-163, em Naviraí.

Segundo informações policiais a equipe abordou Hyundai/Tucson, placas de Apucarana (PR). O motorista, de 23 anos, mostrou-se nervoso, levantando as suspeitas dos agentes. Os policiais rodoviários federais realizaram uma vistoria minuciosa no veículo, obtendo êxito ao descobrir um compartimento oculto no painel do carro, onde estavam escondidos os tabletes com a droga.

O envolvido não deu informações sobre origem ou destino da cocaína. Ele foi encaminhado, juntamente com automóvel e o entorpecente, para a Polícia Civil em Naviraí.