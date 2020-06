PRF apreende 112 Kg de maconha e skunk

Divulgação/PRF Casal pegou o carro carregado em Campo Grande

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira (16) 111 Kg de maconha e 1,4 Kg de skunk escondidos dentro de compartimentos ocultos no veículo. Carro precisou ser desmontado para retirada dos entorpecentes que estavam escondidos em compartimentos ocultos. Caso aconteceu em Água Clara e teve dois envolvidos foram presos.

Os policiais fiscalizavam no km 141 da BR-262, quando abordaram um VW/Gol, placas de Campo Grande (MS). O motorista, de 27 anos, e uma passageira, de 33, levantaram suspeitas da equipe durante a entrevista policial, segundo a nota da PRF.

Em uma busca minuciosa no veículo, os policiais encontraram vários compartimentos ocultos no assoalho, portas e estofados do carro. A passageira confessou ter pego o automóvel com os entorpecentes em Campo Grande e que o levaria até Ribeirão Preto (SP). Ela disse também que pediu ao outro envolvido que dirigisse o Gol. O condutor declarou que não sabia da existência das drogas. Casal foi preso e encaminhada junto com o veículo e os ilícitos, para a Polícia Civil em Água Clara.