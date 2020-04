Preso chefe de quadrilha que tinha como alvo Banco do Brasil

Deurico/Capital News Ação foi descoberta no final de 2019

Márcio Dorneles Mandes Junior, apontado como chefe da quadrilha que tentou roubar o Núcleo de Valores e Custódia do Banco do Brasil em Campo Grande/MS no final do ano de 2019, foi preso na segunda fase da operação Euphractu, no dia 13 de março, pelos policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro (Garras). Os mandados foram cumpridos quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão nos estados de MS, SP, SC e RS. Ele foi preso na cidade de Marília, em São Paulo.

Conforme a investigação e compartilhamento de informações com a polícia civil de outros Estados, constatou-se que o “Velho” como é conhecido entre os membros da Organização Criminosa, utilizava diversos nomes falsos para praticar crimes. Conforme a Polícia Civil, foram identificados onze nomes que ele utilizou; Marcio Dorneles Mendes Junior; Ernande Pereira da Silva; Ermandes Pereira da Silva; Ernandes Pereira A Silva; Hernandes Pereira da Silva; Jose Abílio Xaster; José Abílio Xastre; Jose Ferreira da Silva; José Inácio de Sa Goncalves; Jose Wichester e Armando Cezário.

Conforme a Polícia Civil, “Velho” era considerado um dos bandidos mais procurados do Brasil pela prática de roubo a banco. Já que ele foi processado mais de oitenta vezes em estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, sendo que inclusive possuía mais de 30 anos de pena para cumprir, porém tais condenações já foram prescritas.

Entre os mandados de prisão ainda vigente é da comarca de Catalão/Goiás, autos n.49714-84.1998.8.09.0029 que foi devidamente cumprido esta semana. A polícia continua em busca dos outros membros da Organização Criminosa ainda estão sendo procurados, já que vários mandados de prisão foram expedidos após investigações que ocorreram nos últimos nove meses.