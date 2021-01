Divulgação A ação resultou ainda na apreensão de uma pistola Glock 9mm

Policiais Civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf) impediram um roubo na região norte da cidade. Na ocasião, os policiais realizavam trabalho investigativo para reprimir crimes naquela região, quando obtiveram informações de que indivíduos estariam utilizando um veículo Gol de cor escura para furtarem residências na área urbana do Segredo. Durante o trabalho de apuração, surgiram indícios de que tais indivíduos estariam adquirindo armas de fogo para garantir a realização dos crimes.

A ação resultou ainda na apreensão de uma pistola Glock 9mm, além de dois suspeitos presos em flagrante delito. Considerando as informações, equipes passaram a diligenciar na região, quando por volta do meio dia, um veículo similar ao utilizado nos crimes foi localizado rondando as imediações do terminal General Osório, próximo à avenida Consul Assaf Trad. Durante a abordagem ao veículo, seus ocupantes de 24 e 27 anos, foram identificados.

Na cintura do rapaz de 27 anos foi localizada uma pistola Glock 9mm (com numeração raspada), carregada com 16 projéteis intactos. Foram colhidos indícios de que tal artefato pertence ao rapaz de 24 anos, que havia entregue a mesma instantes antes para seu comparsa, já que estariam na iminência de praticarem um assalto naquela região da cidade.

O veículo utilizado pelos criminosos, que seria usado para dar suporte ao roubo também foi apreendido. De acordo com a Polícia Civil, diante de tais evidências, os dois foram apresentados na Especializada, onde foram presos em flagrante delito.