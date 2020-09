Policiais civis realizam testes de pistola e fuzil da Taurus

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na terça-feira

Testes com pistola TS9 calibre 9mm e com o Fuzil T4 calibre 5.56 foram realizados no estande da Polícia Militar, pelos policiais civis da Delegacia Geral da Polícia Civil, da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro (GARRAS) e da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos (DERF). Caso aconteceu na tarde desta terça-feira (29).

A ação também teve a presença do Delegado Geral Adjunto – Adriano Garcia Geraldo e o Coordenador do Drap – delegado Alberto Vieira Rossi, além de policiais do BOPE e do CHOQUE - da Polícia Militar, além do representante da Taurus - Executivo Nacional de Vendas Luiz Roberto F. Pinto, conforme a Polícia Civil. Segundo o Dr. Adriano Garcia Geraldo agradeceu ao convite e destacou que "É fundamental que a Polícia Civil possa conhecer os novos armamentos que estão entrando no mercado e em especial, opinar de forma técnica sobre a aquisição destes equipamentos que possam melhor atender as necessidades de Polícia Judiciária".