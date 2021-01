Policiais apreendem veículo “recheado” de aparelho de celular

Divulgação/Policia Militar ..

Policiais Militares do Distrito de Nova Itamarati realizaram a abordagem a um veículo GM/Captiva, de cor prata o qual encontrava-se com os vidros totalmente cobertos com películas (Insulfilm).Os policiais solicitaram autorização para revistar o veículo e localizaram vários aparelhos de telefone celular ocultos nas 04 portas do veículo.

O veículo foi abordado pelos policiais e, em seu interior, havia 04 indivíduos dos quais 02 indivíduos entraram em contradição acerca de sua passagem pelo Distrito. Em primeiro momento, o motorista do veículo disse aos policiais que trabalha como motorista de aplicativo e foi contratado para buscar o veículo em Ponta Porã. No entanto, logo após acabou confessando que locou o veículo em Campo Grande e que comprou os celulares em Pedro Juan Caballero/Py com o intuito de revendê-los na capital.

Diante dos fatos a mercadoria foi apreendida para ser encaminhada à Receita Federal em Ponta Porã e, após contabilizadas, somaram 39 aparelhos celulares da marca Redmi, sendo nove (09) modelos Note 8, vinte (20) modelos Note 9S, dez (10) modelos Note 9 PRO, e, ainda, dois (02) Notebook Apple, cinco (05) câmeras fotográficas e 70 cartões de memórias.