Policiais apreende petrechos ilegais no Rio Apa

Divulgação/PMA Caso aconteceu na quinta; fiscalizações continuam

Policiais Militares Ambientais de Bela Vista e do Departamento de Operações de Fronteira estão desde realizando fiscalização fluvial no rio Apa, em prevenção à pesca predatória durante o período de piracema, bem como outros crimes ambientais e de outra natureza adversa à ambiental.



Até o momento, as equipes da PMA e do DOF retiraram 12 anzóis de galho, três boias e uma corda de espinhel com 20 anzóis. Os infratores não foram localizados, porém, os trabalhos vão continuar na região.



Principalmente pela facilidade de fuga pelo território do país vizinho, muitos pescadores e criminosos que praticam outros crimes comuns, especialmente o contrabando, descaminho e tráfico de drogas, usam muito o rio Apa. Conforme a PMA,o trabalho preventivo precisa ser constante. No caso da prevenção à pesca predatória, a retirada de petrechos ilegais armados, tanto por brasileiros como paraguaios é fundamental para evitar a degradação dos cardumes.