Polícia esclarece roubo no interior

Divulgação/Polícia Civil ..

Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo esclareceu roubo contra uma adolescente, ocorrido na noite de quinta-feira no bairro Parque Estoril.

A adolescente, de 15 anos, voltava a pé para sua residência quando, por volta de 23h, foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta, possivelmente armados.

Um dos indivíduos que estava na garupa da motocicleta, segundo a polícia estava vestido com uma camiseta vermelha e calça jeans, teria descido com uma arma de fogo na cintura e dito "fica quietinha!", sendo que em seguida desferiu um soco contra o rosto da vítima, e posteriormente a puxou pelo cabelo, exigindo que esta subisse na motocicleta. Neste momento, a vítima entrou em luta corporal com um dos indivíduos, e este a derrubou no chão, desferindo um chute contra a sua barriga. Em ação continua, o assaltante puxou o celular da mão da vítima e disse: "se você avisar alguém, a gente vai voltar! bora! bora!". Por fim, os autores evadiram-se do local.

A adolescente, machucada, conseguiu avisar a polícia civil, tendo sido realizadas diversas diligências para localização e identificação dos criminosos.

Em poucas horas, policiais civis conduziram um dos principais suspeitos, que é menor de idade, de 17 anosm No ato de reconhecimento pessoal, a vítima afirmou, sem sombra de dúvidas, que o adolescente era um dos autores do roubo, bem como que foi ele quem lhe agrediu fisicamente e puxou o celular de sua mão.

A vítima informou que o menor trabalhava com sua mãe. Ele negou o roubo. O adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de roubo e poderá ser internado caso, ao final do procedimento, seja reconhecido como culpado.

As investigações continuam na tentativa de identificação do segundo assaltante, possivelmente também menor de idade