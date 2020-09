Polícia esclarece morte de mulher encontrada em poço

Tamanho do texto

A morte de Cleide Iara, 39 anos, foi esclarecida pelos policiais civis da Delegacia de Laguna Carapã. A vítima foi encontrada morta em um poço na zona rural do município na noite do último domingo (27).

Investigações iniciaram quando o marido da vítima, 41 anos, acionou a polícia. Ele alegou ter encontrado a companheira já sem vida no local, após notar seu sumiço durante a madrugada de sábado para domingo.

Segundo a investigação, o companheiro da vítima - já suspeito - apresentou diversas versões contraditórias, que verificadas posteriormente pelos policiais, como onde e como foram os últimos passos da vítima, bem como desde quando notou sua ausência e as pessoas que procurou imediatamente, mostraram- se inverídicas.

Os policiais ouviram ainda a filha do casal, de apenas 8 anos, que inicialmente apresentou uma versão fantasiosa dos fatos, contudo, posteriormente, acabou contando que presenciou o pai agredir a mãe dentro de casa e posteriormente no quintal da residência, ocasião em que a empurrou no poço, que tem mais de 4 metros de profundidade. Ela contou ainda que mentiu aos policiais pelo fato de ter sido ameaçada e instruída pelo seu pai nesse sentido.

Em depoimento a menina ainda relatou que eram comuns situações de agressões por parte de seu pai em sua mãe, a despeito de não haver nenhum registro de ocorrência policial nesse sentido.

Diante das circunstâncias e se mostrando com remorso pelo ocorrido, o suspeito acabou confessando a prática do delito. Alegou ter praticado o crime durante a madrugada de sábado, após uma discussão banal com sua esposa, logo após terem feito ingestão de grande quantidade de bebidas alcoólicas.

Acusado foi preso em flagrante delito pela prática do delito de Feminicídio Majorado por ter sido praticado na presença de descende da vítima e encaminhado à unidade prisional de Dourados, local em que permanecerá à disposição da justiça.