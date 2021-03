Polícia esclarece homicídio na cidade de Jardim em 12 horas

Divulvação/Polícia Civil 1ª Delegacia de Polícia de Jardim

Três homens, com idade entre 18 e 30 anos, desferiram diversos golpes de faca em desfavor de um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, que veio a óbito ainda no local dos fatos, sendo que os primeiros golpes foram nas costas do indivíduo. O crime foi solucionado em 12 horas pela Polícia Civil de Jardim.



Segundo as informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (16), na Vila Angélica II. Policiais se deslocaram-se ao local para acompanharem a perícia e darem início às diligências que perduraram por todo o dia e, durante entrevistas com testemunhas, ainda durante a madrugada, foi possível identificar dois autores por seus apelidos, e conhecer a dinâmica dos fatos.



Equipe do Setor de Investigações Gerais da 1ª DP Civil de Jardim, ainda em diligências ininterruptas, conseguiram localizar o primeiro autor do homicídio e prendê-lo em flagrante delito. Horas depois a mesma equipe obteve sucesso em capturar o segundo autor do homicídio, sendo ambos conduzidos a Delegacia de Polícia para providências. O terceiro autor, encontra-se foragido, mas a equipe policial permanece em diligências a fim de localizá-lo.



Os autores conduzidos em flagrante foram autuados pelo delito de homicídio qualificado pela traição, permanecendo custodiados. A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos três envolvidos já que todos evadiram-se do local, e a sua liberdade coloca o andamento das investigações