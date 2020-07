Polícia esclarece dois homicídios em Antônio João

Divulgação/PCMS Delegacia de Antônio João

A Polícia Civil de Antônio João, esclareceu os homicídios de Erinaldo Ramos Sayala, ocorrido em 4 de julho e de Rosangela Barbosa, em 19 de julho, ambos em área de aldeamento.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram identificados pela equipe de investigação por meio de diligências que contaram com o apoio da comunidade indígena local. Erinaldo foi morto com golpes de machado e facão por dois indivíduos que teriam prévio desentendimento com a vítima. Segundo apurado nas investigações, os então suspeitos teriam chegado ao local dos fatos embriagados, desferindo golpes contra a vítima sem que houvesse chance de defesa.

Os autores teriam ainda voltado, nos dias seguintes, à aldeia onde ocorreram os fatos, portando armas de fogo para proferirem ameaças a moradores do local e. Após a expedição de mandado de prisão, com base nos elementos probatórios coletados, encontram-se foragidos. Demais informações são mantidas em sigilo visando à segurança dos envolvidos.

Conforme Patrick Linares da Costa, delegado responsável, pelas investigações, Rosangela Barbosa foi morta com golpes de faca desferidos à altura do tórax, na madrugada do último domingo (19), após envolvimento em discussão motivada por ciúmes de um homem que, conforme apurado, teria alimentado expectativas de relacionamento com a autora e, no dia dos fatos, teria preferido ficar com a vítima. Ainda conforme a investigação, os fatos teriam ocorrido após autora e vítima, ambas de etnia indígena, terem ingerido bebida alcoólica.

A autoridade policial responsável pelos procedimentos informou ainda que diversos crimes ocorridos no interior de aldeias e envolvendo indígenas são causados pelo excessivo consumo de bebida alcoólica.