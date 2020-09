Polícia encontra carro abandonado cheio de maconha

Divulgação/PRF Carro também utilizava placas falsas

Na noite de domingo (20) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 631 Kg de maconha, em Água Clara. O entorpecente estava em um carro abandonado.

Os policiais se deslocavam na área urbana do município, quando avistaram um Fiat/Uno, com placas de Pelotas (RS). De acordo com a polícia, o veículo estava abandonado e com forte cheiro de maconha vindo do interior. Após checagem, a equipe encontrou 631,7 Kg de maconha no carro. Nenhum suspeito foi localizado. O carro que também utilizava placas falsas, e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Água Clara.