Polícia Civil incinera 16 toneladas de entorpecente

Divulgação/Assessoria Drogas foram incineradas na última terça-feira (27)

Com apoio do Exército Brasileiro a Polícia Civil realizou a incineração de 16 toneladas de drogas em Amambai, nesta terça-feira (27). A maior parte das drogas incineradas é de maconha. Foram queimadas ainda pequenas quantidades de outros entorpecentes, como cocaína, crack e haxixe.



A destruição do entorpecente aconteceu na caldeira da Cooperativa local. Conforme o titular da Polícia Civil no município, delegado Pedro Ramalho, as drogas foram apreendidas nos últimos 90 dias em Amambai e região, de acordo com a nota, as apreensões ocorreu em ações de combate ao tráfico realizadas pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Polícia Militar e a própria Polícia Civil.



O transporte e escolta da droga, até o local de incineração, foi feito pelo Exército Brasileiro, por meio do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado (17º RC Mec). Servidores da Prefeitura de Amambai também auxiliaram na incineração.