Polícia apreende arma de fogo em Anastácio

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na última quarta-feira

Policiais civis da Delegacia de Anastácio receberam uma denúncia de que um homem de 31 anos estaria na posse de uma arma de fogo. Ao ir conferir a denúncia os agentes foram recebidos pelos proprietários da casa.

De acordo com a Polícia Civil, ao questionarem sobre a arma de fogo no interior da residência, o que foi negado pelos moradores da casa, porém, após autorização foi realizada uma vistoria no imóvel e no quarto do homem de 31 anos foi localizado uma arma de fogo do tipo carabina, aparentemente calibre .41.

Acusado confirmou que não possui registro da arma, motivo pelo qual foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo. O suspeito possui diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas no Estado de São Paulo, onde cumpriu pena em diversos estabelecimentos penais. A arma de fogo foi apreendida e encaminhada para perícia.