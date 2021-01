Pick-up furtada é encontrada na avenida Gunter Hans

Tamanho do texto

Arquivo\Gian Nascimento

No sábado (02), uma equipe de serviço da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar, durante patrulhamento pela Avenida Gunter Hans recuperou um veículo com registro furto. O automóvel foi avistado pelos policiais em atitude suspeita, após emitir o sinal sonoro para abordagem, os indivíduos que estavam no veículo empreenderam fuga. Utilizando-se de acompanhamento tático a guarnição conseguiu abordá-los na Br. 060, saída para Sidrolândia.

De acordo com a assessoria, no interior da pick-up estavam um jovem de 18 anos e dois adolescentes, um deles que estava na direção. Após checagem, foi constatado que o veículo VW - Saveiro de cor preta, era produto de um furto realizado na cidade de Sidrolândia- MS. O rapaz e os adolescentes assumiram a autoria do furto e foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil para os demais procedimentos.