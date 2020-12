Pedófilo é preso pela Polícia Federal em Campo Grande

Tânia Rêgo/Agência Brasil Polícia Federal

Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (08) a operação denominada Sad Movie (Filme Triste), deu cumprimento em Campo Grande.



A operação está cumprindo um Mandado de Prisão Preventiva e dois Mandados de Busca e Apreensão, expedidos em desfavor de um homem de 30 anos, acusado pela prática dos crimes de produção e compartilhamento de pornografia infantil e estupro de vulneráveis. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande.



Conforme as investigações tiveram início após informações obtidas pela Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, por meio do Núcleo de Repressão aos Crimes de ódio e à Pornografia Infantil na Internet – NURCOP, as quais indicavam que o indivíduo residente na cidade de Campo Grande/MS estava realizando o compartilhamento e divulgação de filmes e imagens relacionadas à pornografia infantil. Durante as investigações foi possível identificar o autor dos delitos e residências vinculadas ao mesmo. O investigado responderá pelos crimes previstos nos arts. 240 e 241-A e B do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, e pelo crime do artigo 217-a, do Código Penal, cujas penas somadas podem ultrapassar 25 anos de reclusão.



Nome

O nome da operação Sad Movie, faz referência à gravação de imagens e produção de filmes relacionadas à pornografia infantojuvenil.