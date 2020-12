Paulista é multado em R$ 3 mil por desmatamento

Divulgação/PMA Caso aconteceu no último domingo

Durante fiscalização ambiental na zona rural do município de Santa Rita do Pardo, a 22 km da cidade, Policiais Militares Ambientais (PMA) de Bataguassu multaram um proprietário rural de 36 anos, em R$ 36 mil, por desmatamento ilegal.



O acusado realizou o desmatamento de uma área de 2,58 hectares de vegetação nativa de cerrado em sua propriedade, sem a devida licença ambiental. Conforme a PMA, a área desmatada foi descoberta por técnica de superposição de imagem de satélites. O desmatamento ocorrera há algum e a madeira proveniente da vegetação derrubada não se encontrava mais no local e já havia plantio de pastagem no local. A área foi caracterizada com uso de drone e a aferição realizada com uso de GPS. A atividade foi paralisada.



Ele também responderá por crime ambiental, com pena prevista de três meses a um ano de detenção. O autuado também foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um Plano de Recuperação da área Degradada e Alterada (PRADA).