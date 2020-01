Para sair mãe abandona filha

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Caso está sendo investigado pela delegacia do município

Para sair uma mulher teria deixado a filha de cinco anos abandonada e trancada dentro de casa. Caso aconteceu no dia 5 de janeiro, no Bairro Planalto, em Chapadão do Sul.

De acordo com a Polícia Militar os vizinhos teriam ouvido a criança chorando e avisaram o pai da menina. Ao chegar na casa da mulher, ele pegou a filha, se dirigiu ao quartel da polícia. Caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul como abandono de incapaz e será investigado.