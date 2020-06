Operação cumpre mandados contra abuso de crianças e adolescentes

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Ação aconteceu em dois dias seguidos

Polícia Civil e Ministério Público,deflagraram a operação Cosme & Damião, foi realizada entre quarta (17) e quinta-feira (18), e teve dois alvos, visando reprimir crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes no município. Um indivíduo foi preso preventivamente, outro está foragido, e ambos serão indiciados em delitos como estupro de vulnerável, estupro, importunação ofensiva ao pudor, assédio sexual e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil.

Durante o cumprimento de uma das buscas, a equipe encontrou aparelhos eletrônicos com o envio e recebimento de fotos de conteúdo pornográfico por meio de redes sociais, além de inúmeras conversas de cunho sexual com menores de variadas idades. Os atos libidinosos praticados com crianças e adolescentes envolviam menores de 9 a 16 anos de idade. Festas, piscinas, ônibus e locais ermos eram utilizados pelos criminosos, sendo que os encontros, quando consensuais, eram marcados por meio de redes sociais e whatsapp.

Conforme a Polícia Civil, um dos investigados atuava em cargo público, tendo sido determinado seu afastamento como medida cautelar, visando resguardar a integridade das vítimas, as quais foram determinadas medidas de proteção. O suspeito encontra-se em local incerto e não sabido.

A Polícia Civil e o Ministério Público solicitam que casos em que sejam praticados qualquer tipo de ato libidinoso (beijos, manipulação, etc) com menores de 14 anos sejam imediatamente trazidos a conhecimento da Delegacia e da Promotoria, visto que nesses o crime é de estupro de vulnerável, ainda que praticadas com o consentimento da vítima.

O objetivo é de reprimir o abuso sexual de crianças e adolescentes, resultou em cumprimento de uma prisão preventiva, um afastamento de cargo público e dois mandados de busca e apreensão.