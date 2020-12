Mulher que cumpria prisão domiciliar é presa

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Caso aconteceu nesta terça

Grupo de Operações e Investigações (GOI), após receberem denúncia anônima sobre uma mulher que manteria um depósito com grande quantidade de maconha no bairro Popular prenderam, nesta terça-feira (29), uma mulher de 24 anos por suspeita de tráfico de drogas.

No local, em conversa com os policiais, a suspeita confirmou que mantinha uma quantidade de droga como forma de quitar uma dívida de aproximadamente R$ 5 mil, que possui com uma organização criminosa, conforme a Polícia Civil.,

Em um dos cômodos da residência, dentro de um micro-ondas velho e com diversas roupas por cima, foram encontrados nove tabletes e duas porções de maconha. De acordo com a suspeita, o entorpecente pertenceria a um homem preso no sistema penitenciário de Campo Grande conhecido apenas como Alemão. A mulher, que estava cumprindo prisão domiciliar e utiliza tornozeleira eletrônica, foi conduzida para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.