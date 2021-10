Mulher é presa por falsificação de receita médica

Divulgação/PCMS 5ª DP, de Campo Grande

Uma mulher de 40 anos, identificada como A.C.F, foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (6), por uso de documento falso. A prisão foi feita por uma equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), da 5ª DP, de Campo Grande.

A autora foi presa em uma farmácia, localizada em um posto de combustíveis da Avenida Costa e Silva, na Avenida Progresso. Na ocasião, ela tentava comprar um medicamento de nome Clonazepam. Aos policiais, a mulher disse que esta já era a quinta vez que ela comprava medicamentos com as receitas falsas, no entanto, alegou que comprou as receitas de um outro indivíduo e que não sabia que o documento não tinha validade, segundo a polícia civil.

A mulher ainda relatou que sofria de insônia, que chegou a fazer tratamento, mas parou por conta própria, no entanto, como não estava conseguindo dormir, resolveu voltar a tomar o remédio.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para a autora, que foi conduzida para a delegacia, autuada em flagrante por uso de documento falso e posteriormente encaminhada ao sistema prisional.