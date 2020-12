Mulher é assassinada pelo ex no Parque Lageado

Divulgação Casa da Mulher

Uma mulher de 37 anos foi encontrada morta em uma rua no Parque Lageado, em Campo Grande, na noite de sexta-feira (04).De acordo com as primeiras informações o autor seria seu ex-companheiro que está foragido.

A vítima foi morta por cerca de 19 golpes de faca que atingiram as regiões do ombro, tórax e braço. Populares que estavam no local no momento em que os fatos teriam ocorrido relataram que antes de ser morta, a mulher discutia com uma pessoa do sexo masculino.

De acordo com as investigações iniciais a vítima possuía medidas protetivas contra seu ex marido, que estava detido desde 2018 e havia sido colocado em liberdade no mês de setembro de 2020.

De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da Capital, em boletim de ocorrência registrado em novembro deste ano, ela chegou a relatar que havia se reaproximado do suspeito em razão dos filhos do casal, mas quando o informou que não tinha interesse em reatar o relacionamento, passou a ser perseguida e ameaçada. Na ocasião, ela disse que não tinha a intenção de que ele fosse processado criminalmente, mas solicitou medidas protetivas.

O suspeito responde a processos anteriores por delitos em contexto de violência doméstica e chegou a ser julgado pelo crime de homicídio qualificado que vitimou Alzair Bernardo Lopes, mãe da vítima da noite de ontem, no ano de 2018. Ele está foragido e a polícia civil continua em diligência no intuito de localiza-lo.