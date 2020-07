Motociclista é preso por direção perigosa

Um jovem de 22 anos, foi preso, após ser flagrado praticando direção perigosa em via pública. Por volta das 16 horas à equipe de rádio patrulha realizava o policiamento ostensivo e preventivo pelo Bairro Centro, na Avenida José Heitor de Almeida Camargo, quando se deparou com um condutor praticando direção perigosa com a sua motocicleta colocando em risco sua própria vida bem como de terceiros.

Ao perceber a atitude do condutor, imediatamente foi acionado giroflex e sirene da viatura e dado ordem de abordagem, a qual não foi acatada. O jovem empreendeu fuga e foi necessário fazer o acompanhamento sendo possível abordar o condutor há alguns metros do local na Rua Walter Hubacher. Conforme a Polícia Militar, foram solicitados os documentos pessoais e do veículo onde foi constatado que o mesmo não possuía Carteira Nacional de Habilitação e não portava documentos pessoais. Diante do flagrante o jovem juntamente e a motocicleta foram encaminhamos para Delegacia de Polícia Civil para providências.