Motociclista é alvo de pistoleiros em Campo Grande

Tamanho do texto

Ricardo Minella/SES Santa Casa de Campo Grande

Um motociclista de 18 anos, foi baleado quatro vezes. Caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (2), no Bairro Moreninha, em Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada após a vítima ser socorrida para a Santa Casa.

Conforme o boletim de ocorrência, o jovem relatou que estava transitando de motocicleta quando um carro emparelhou ao seu lado e tiros e os ocupantes dispararam em sua direção o acertando por quatro vezes.

Os disparos atingiram as pernas, no tórax, nas nádegas. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa, o caso foi registrado e está sob investigação. Motivo do acidente não foi revelado.