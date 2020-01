Jovem desaparecida é encontrada morta em canavial

Tamanho do texto

Reprodução Miloane tinha 26 anos

Foi encontrada morta, uma jovem que estava desaparecida neste final de semana, em um canavial na região de Dourado.

Encontrado próximo a uma estrada de terra, próxima ao Parque do Lago, o corpo de Miloane foi encontrado por familiares, que afirmaram haver ferimentos na garota, mas foi descartado a violência sexual.

A suspeita é de overdose, familiares confirmaram que ela era usuária de drogas, a menina tinha consumido cocaína e estava com sangramento nasal.

Ela teria viajado com um amigo para São Carlos e na volta o carro atolou. Em depoimento, o amigo, que também é usuário de droga, afirmou que o carro atolou no caminho, ele pediu para que ela esperasse no local enquanto ia pedir ajuda, quando retornou, ela não estava mais lá.

A Polícia Civil é responsável pelo caso e já esteve presente no local. Comandando a investigação, o Delegado Guilberto de Aquino, ainda não se pronunciou a respeito da investigação.

Locado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, o corpo passou por exames para determinar a causa da morte, que ainda não foi divulgado.

