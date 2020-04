Intitulado disciplina de facção é preso

Divulgação/Polícia Civil Polícia Civil já estava investigando o traficante

Conhecido como “Bugão”, e se intitulando “disciplina do PCC”,um homem de 31 anos foi preso pelos policiais civis da Delegacia de Brasilândia na tarde desta quinta-feira (2). Acusado era o responsável pelo tráfico de drogas naquela região. Ele resistiu à prisão e foi ferido assim como um dos agentes ficaram feridos.

A Polícia Civil já vinha investigando o traficante após ter recebido denúncias anônimas apontando tráfico de drogas no local. Os agentes fizeram campana no local e, após receber informação de que o criminoso estaria fazendo entregas de drogas, fizeram a abordagem quando o mesmo retornava para sua casa em uma moto. De acordo com a Polícia Civil, os policiais encontraram dois tabletes de maconha enterrados no quintal, além de 11 porções da droga embaladas individualmente, escondidas no congelador da geladeira.

Traficante já cumpriu pena por crimes de roubo e tráfico e drogas. Ele foi autuado em flagrante delito por crime de tráfico de drogas e resistência. Ele foi recolhido na cela provisória da Delegacia de Polícia de Brasilândia e será encaminhado a um presídio estadual.