Indígenas são presos após furtar veículos de aldeia vizinha

Divulgação/ PCMS Os autores foram presos em flagrante

Cinco indivíduos foram presos em Miranda por furto, a 208 km de Campo Grande. Os indígenas teriam roubado veículos durante a noite, em outra aldeia.



Conforme divulgado pela Polícia Civil, os suspeitos moravam na Aldeia Babaçu e durante a madrugada, se dirigiram a aldeia vizinha, Cachoeirinha, onde furtaram duas motocicletas que estavam no quintal da vítima.



Na manhã seguinte, a vítima notou o desaparecimento dos veículos e se dirigiu para uma unidade policial em Miranda, onde fez a denúncia do caso. Ele usava as motos para vender pão na região.



Agentes da Polícia Civil começaram a procura dos veículos, sendo encontrados em uma mata nos arredores das casas de dois autores. Logo em seguida, os envolvidos foram capturados em flagrante.



As motocicletas foram entregues para seu legítimo proprietário. A investigação contou com a cooperação do cacique e da liderança da aldeia.